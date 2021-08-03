130 свёртков с наркотиком были изъяты у закладчика в Нижнем Тагиле

23-летний житель Екатеринбурга был задержан в Нижнем Тагиле в связи с найденными у него наркотическими веществами.

Мужчину сотрудники ППС заметили около 18:00 во время патрулировании около жилого дома на улице Быкова. Завидев полицейских, парень быстро развернулся и побежал в противоположном направлении. Сотрудники правопорядка бросились ему вслед, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское». Убегавший перескочил через трамвайные рельсы и выбежал на противоположную сторону улицы, где попытался скрыться за домами. Один из патрульных заметил, как парень что-то бросил в кусты и на какое-то время пропал из вида. Однако вскоре он нашёлся спрятавшимся в кустах и был задержан. В ходе проверки выяснилось, что молодой человек является гражданином одной из бывших союзных республик. Документы у него в порядке, в наличии также есть действующая регистрация в Екатеринбурге. Патрульные вместе с задержанным пришли к месту, где он что-то обронил. Там оказался белый полиэтиленовый пакет, в котором находились пять небольших свёртков, перемотанных чёрной изолентой. Сотрудники ППС незамедлительно вызвали на место следственно-оперативную группу для фиксации противоправных действий. Позже к работе с задержанным подключились оперативники группы по контролю за оборотом наркотиков. Было выяснено, что парень в этот день около 12 часов дня прибыл в Нижний Тагил, чтобы разложить закладки с наркотическим веществом, которое он тем же способом получил в Екатеринбурге. Задержанный снял квартиру на сутки в Выйской части Ленинского района и вскоре отправился делать закладки. При обыске в съёмной квартире оперативниками была найдена в шкафу толстовка, в кармане которой был белый полиэтиленовый пакет с такими же маленькими свёртками с чёрной изолентой. Всего в присутствии понятых полицейские насчитали 130 свертков. Эксперты Межмуниципального управления МВД исследования установили, что в изъятых свёртках находился героин. В общей сложности масса запрещенного вещества составила не менее 50 грамм. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств. Также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Напомним, в июле 2021 года в Пышме на АЗС полицейские нашли наркотики у 50-летнего мужчины, который находился в неадекватной компании. Кроме того, выяснилось, что мужчина безработный и был неоднократно судим. В отношении него было возбуждено уголовное дело. В Пышме случайно задержали безработного с крупной партией наркотиков

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