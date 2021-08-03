16-летнюю девушку сбил на «зебре» водитель ретроавтомобиля в Нижнем Тагиле

16-летнюю девушку сбил на «зебре» водитель ретроавтомобиля в Нижнем Тагиле
16-летнюю девушку сбил на «зебре» водитель ретроавтомобиля в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:14ПроисшествияФото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
Девушку-пешехода сбил на пешеходном переходе на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле молодой водитель автомобиля «ГАЗ». Тагильчанка доставлена в больницу с ушибами.

Авария на пешеходном переходе у дома № 68/1 на Черноисточинском шоссе произошла около 16.00 в понедельник 2 августа. Девушку, которая не убедилась в безопасности и отсутствии транспортных средств на дороге, не пропустил водитель автомобиля «ГАЗ», 1999 года рождения.

На место происшествия выезжали сотрудники Госавтоинспекции, которые установили, что водитель имеет стаж управления 2 года, он 5 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. В момент ДТП молодой человек был трезв.

В результате дорожного происшествия пострадала 16 -летняя девушка-пешеход, с ушибами позвоночника и левого бедра доставлена в лечебное учреждение, рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

За непередоставление преимущества пешеходу в отношении тагильчанина был составлен административный материал по статье 12.18 КоАП РФ.

Фото:Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Напомним, за пять дней на перекрестке проспекта Ленина и улицы Огаркова в Нижнем Тагиле произошло две аварии. Оба ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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