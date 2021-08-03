16-летнюю девушку сбил на «зебре» водитель ретроавтомобиля в Нижнем Тагиле

Авария на пешеходном переходе у дома № 68/1 на Черноисточинском шоссе произошла около 16.00 в понедельник 2 августа. Девушку, которая не убедилась в безопасности и отсутствии транспортных средств на дороге, не пропустил водитель автомобиля «ГАЗ», 1999 года рождения.