67 человек утонули на водоемах Свердловской области с начала купального сезона

Все случаи произошли в местах, которые не были оборудованы для купания, а дети находились без присмотра родителей, сообщает региональное ГУ МЧС.
Сейчас ведется мониторинг обстановки, так как в Свердловскую область возвращается жаркая погода. Профилактические работы проводятся во всех муниципалитетах региона совместно с сотрудниками полиции и представителями администраций. Ежедневно задействовано более 100 оперативных групп.
Специалисты патрулируют зоны отдыха рядом с водоемами и напоминают отдыхающим о правилах безопасного поведения на воде. Кроме того, рейды проводят и специалисты госинспекции по маломерным судам.
В ходе мероприятий составлено более 1 тысячи административных материалов за нарушение общественного порядка рядом с водоемами. Чаще всего штрафы уральцы получают за купание в запрещенных местах либо в состоянии алкогольного опьянения, а также отсутствие присмотра за детьми, которые находятся в воде.
Напомним, 9 июля пьяная 46-летняя женщина утонула на Выйском пруду Нижнего Тагила. Ее тело из воды вытащил собутыльник, который также находился в состоянии алкогольного опьянения.