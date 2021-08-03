67 человек утонули на водоемах Свердловской области с начала купального сезона

В ходе мероприятий составлено более 1 тысячи административных материалов за нарушение общественного порядка рядом с водоемами. Чаще всего штрафы уральцы получают за купание в запрещенных местах либо в состоянии алкогольного опьянения, а также отсутствие присмотра за детьми, которые находятся в воде.