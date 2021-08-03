76-летний пожилой человек пропал в Нижнем Тагиле

76-летний пожилой человек пропал в Нижнем Тагиле
76-летний пожилой человек пропал в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:04ПроисшествияФото: МУ МВД «Нижнетагильское»
Сын пенсионера обратился в полицию Нижнего Тагила вечером 2 августа 2021 года с заявлением о пропаже отца.

Обратившийся рассказал, что 1 августа 2021 около 10 часов вечера он разговаривал с отцом по телефону. Пенсионер на здоровье не жаловался и говорил, что хочет сходить в лес. Сын не разрешил ему одному отправляться за город, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

В течение всего следующего дня мужчина не смог дозвониться до отца и поехал в квартиру, которая находится на Гвардейской улице. Однако в квартире никого не было. Телефон пожилого человека остался дома.

Фото:МУ МВД «Нижнетагильское»

Пропавший пенсионер Левочкин Валентин Михайлович, родившийся 9 января 1945 года, страдает частичной потерей памяти. В день ухода на нём были летняя куртка серого цвета, чёрные джинсы и чёрные остроносые туфли. Просьба всем, кто видел пожилого человека или знает о его местонахождении, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону: (3435)97-69-32.

Напомним, 7-летний мальчик пропал в лесу в Брединском районе Челябинской области. В спасательной операции участвовали почти 130 человек и 30 единиц техники. 2 августа 2021 года около 08:45 мальчик был найден в удовлетворительном состоянии.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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