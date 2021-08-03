76-летний пожилой человек пропал в Нижнем Тагиле

Обратившийся рассказал, что 1 августа 2021 около 10 часов вечера он разговаривал с отцом по телефону. Пенсионер на здоровье не жаловался и говорил, что хочет сходить в лес. Сын не разрешил ему одному отправляться за город, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».