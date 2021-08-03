Автобус с туристами из России попал в ДТП в Турции

Автобус с туристами из России попал в ДТП в Турции
Автобус с туристами из России попал в ДТП в Турции
Сегодня, 08:37ПроисшествияФото: 1МI
Автобус, в котором находились 22 человека из Самарской области, попал в аварию. ДТП произошло в районе Манавгата. Четыре человека погибли, 16 сейчас находятся в больнице.

В аэропорт ехала группа российских туристов, у которых заканчивался отдых в Анталье.

Водитель автобуса, по предварительным данным, не справился с управлением. Автобус переехал разделительную линию и, вылетев на встречную полосу, перевернулся.

В результате ДТП погибли три россиянина, у пятерых человек тяжёлые ранения. Двое из них находятся в реанимации. Остальные были госпитализированы в местные больницы, пишет ТАСС.

На место происшествия выехал сотрудник Генконсульства.

Напомним, 15 июля 2021 года екатеринбурженку, жившую в Турции, сбила машина. Женщину доставили в больницу, но спасти её не удалось.

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