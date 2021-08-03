Дело бросившего на землю мальчика екатеринбуржца передано в Следственный комитет

Следственный комитет занялся делом 8-летнего мальчика, которого прохожий поднял над головой, а затем бросил на землю в Екатеринбурге.

29 мая мальчик боролся со своим другом на траве. Прохожий решил разнять их, поднял его над головой и бросил на землю. В результате школьник сломал руку. Его мама подала заявление в полицию, однако, по ее словам, за время проверки уголовное дело так и не было возбуждено. Тогда женщина обратилась к журналистам. 9 июля, почти сразу после ажиотажа в СМИ, сыну устроили допрос с пристрастием в Следственном комитете, спрашивали, как все случилось, рассказала мама пострадавшего Е1. Она отметила, что с тех пор ничего не происходит, сроки переносятся, а уголовное дело до сих пор не возбудили. По словам екатеринбурженки, подозреваемого также опрашивали в СК. Напомним, школа № 178 в Екатеринбурге должна выплатить 50 тысяч рублей компенсации морального вреда ученику, которому в драке сломали нос на уроке физкультуры. За драку двух учеников школа в Екатеринбурге заплатит 50 тысяч рублей

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