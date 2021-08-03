Экс-начальник свердловского следственного отдела скончалась на отпуске в Крымске

Экс-начальник свердловского следственного отдела скончалась на отпуске в Крымске
Экс-начальник свердловского следственного отдела скончалась на отпуске в Крымске
Сегодня, 18:40ПроисшествияФото: 1MI
Бывшая начальник следствия Новой Ляли Елена Прядко умерла в больнице Крымска. 53-летняя свердловчанка находилась там в отпуске.

В 2015 году она ушла в отставку в должности подполковника юстиции, но продолжала работать в органах полиции и была ответственной по взаимодействию со СМИ.

26 июля Елена была госпитализирована с двусторонней пневмонией, предположительно, вызванной COVID-19. 3 августа ее знакомые сообщили, что она скончалась.

Она была наставником для многих следователей. Всегда могла объяснить и подсказать, что и как делать, в каком направлении вести расследование по делу, рассказал знакомый погибшей Е1.

За всю свою службу Елена Прядко не получила ни одного взыскания и имела ряд наград и поощрений.

Напомним, 2 августа от COVID-19 на 74 году жизни умерла депутат гордумы Екатеринбурга Галина Арбузова. Коллеги помогают семье в организации похорон, прощание будет проходить на Уралмаше.

Материалы по теме:
Свердловская областьсмертьначальникновая ляляследственный отделкоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы