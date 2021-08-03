Лишен прав на год скрывшийся с места ДТП в Нижнем Тагиле водитель

В дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о столкновение двух автомобилей. Сотрудники госавтоинспекции выяснили, что около 22.45 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле допустил столкновение с «Опель-Астра» у дома № 24 по улице Быкова, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Затем водитель с места ДПТ скрылся, однако сотрудники ГИБДД отыскали его. Нарушителем оказался водитель автомобиля «Мицубиси Лансер», 1989 года рождения. Ранее тагильчанин привлекался к административной ответственности восемь раз. По его словам, он испугался, совершив аварию и уехал, чтобы избежать ответственности.
В отношении мужчины был составлен административный протокол за оставление водителем места ДТП (ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ). Тагильчанин лишен прав на управление транспортным средством сроком на один год.
Напомним, на 8,5 лет колонии общего режима приговорен водитель, который устроил смертельное массовое ДТП у кинотеатра Красногвардеец 3 октября 2020 года. Кроме того, он должен выплатить более 2 миллионов рублей материального и морального ущерба сыну погибшей женщины и его тете.