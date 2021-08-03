Мужчина с топором ходил по улице и грабил прохожих в Екатеринбурге

Мужчина с топором ходил по улице и грабил прохожих в Екатеринбурге
Мужчина с топором ходил по улице и грабил прохожих в Екатеринбурге
Сегодня, 20:18ПроисшествияФото: pixabay.com
Днем 2 августа 2021 года неизвестный мужчина ходил с топором по Втузгородку в Екатеринбурге и грабил прохожих.

На улице Педагогической в Екатеринбурге мужчина ходил с топором в руках с целью грабежа, сообщает Е1. Очевидец происшествия, у которого грабитель, угрожая топором, похитил денежные средства и скрылся, сообщил в полицию. На место происшествия прибыли Росгвардейцы.

В ходе следственных мероприятий, выяснилось, что преступником оказался местный 31-летний житель. Он прятался в заброшенном доме на улице Мира в Екатеринбурге. Рядом с ним находился и топор. Задержанный доставлен в отдел полиции.

Напомним, 24-летнего парня из Невьянска, который зарубил своего начальника топором за неоднократные придирки и критику, а потом снимал его тело на телефон, суд приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
мужчинатопорграбежулицаЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы