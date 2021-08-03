На нашествие тополевой моли пожаловались жители Екатеринбурга

На нашествие тополевой моли пожаловались жители Екатеринбурга
На нашествие тополевой моли пожаловались жители Екатеринбурга
Сегодня, 15:30ПроисшествияФото: 1MI
На полчища тополевой моли пожаловались жители Екатеринбурга. По их словам, насекомые залетают в квартиры, заползают на потолки, шторы и подоконники.

Больше всего моли появляется к вечеру и от нее не помогает москитная сетка. По словам одной из жительниц Эльмаша, она борется с ней пылесосом. Однако это помогает ненадолго, пишет Е1.

По словам старшего научного сотрудника Висимского заповедника Надежды Уховой, на данный момент у насекомого наблюдается вторая пора активности.

Зимуют эти насекомые в стадии взрослого насекомого, и в нашей местности их активность наблюдается дважды — в апреле–мае и в августе. Сейчас как раз из куколок вылетело второе поколение, говорит эксперт.

Первая моль в Екатеринбурге, по словам сотрудника лаборатории экологии птиц и наземных беспозвоночных Института экологии растений и животных УрО РАН Галины Замшиной, появилась в Екатеринбурге около 50 лет назад.

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