От новой финансовой пирамиды пострадало несколько жителей Екатеринбурга

Кооператив был основан в январе 2020 года. Жители Екатеринбурга вложили в «Агрорусь» деньги и не могут теперь их вернуть, пишет Е1.
В центре защиты прав потребителей рассказали, что офисы кооператива кроме Екатеринбурга были открыты более, чем в 10 городах России. «Агрорусь» давала вкладчикам обещания о высоких процентах по займам, рассказывала о том, что их организация работает уже много лет, а также о надёжной системе страхования финансов. При наличии защиты займов страховкой люди доверяли им свои финансовые средства.
Через шесть месяцев после регистрации кооператив получил указание от Банка России о запрете на привлечение денежных средств и выдачу займов. Возвращать деньги вкладчикам по заключённым договорам не запрещалось, но «Агрорусь» сразу прекратила эти действия.
Екатеринбургские офисы стали закрываться в июне 2020 года, на телефонные звонки перестали отвечать, а сайт кооператива прекратил свою работу.
В центре защиты прав потребителей отметили, что кооператив «Агрорусь» в госреестре юридических лиц не один. В интернете есть информация, что первые компании с таким наименованием открылись ещё в 2014 году. При этом у них регулярно менялись юридические лица.
Обманутым вкладчикам советуют обращаться в полицию с заявлением.
Напомним, один из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин был задержан сотрудниками полиции. С июня 2018 по декабрь 2020 года сотрудники Finiko предлагали гражданам заработать на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках. Однако на самом деле инвестиционную деятельность организация не вела.