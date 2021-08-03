После ссоры с родственниками 46-летний мужчина ушел из дома и пропал в Нижнем Тагиле

После ссоры с родственниками 46-летний мужчина ушел из дома и пропал в Нижнем Тагиле
После ссоры с родственниками 46-летний мужчина ушел из дома и пропал в Нижнем Тагиле
Сегодня, 21:45ПроисшествияФото: 1МI
Под Нижним Тагилом полиция разыскивает пропавшего 46-летнего мужчину, который после ссоры с матерью ушел из дома.

Разыскивается 46-летний Василий Овчинников, который ушел из дома в поселке Леневка Нижнего Тагила. Будучи нетрезвым, тагильчанин 28 июля 2021 года повздорил со своей матерью, взял телефон, сел на велосипед и уехал в неизвестном направлении.

Фото:ГУ МВД России по Свердловской области

Приметы пропавшего: рост около 170 сантиметров, телосложение плотное, светлые коротко стриженные волосы, глаза светлые. На момент исчезновения был одет: флисовая кофта темно-серого цвета с капюшоном, серая футболка, шорты темного цвета, на ногах кроссовки черного цвета.

Если кому известно что-либо о местонахождении Василия Овчинникова, следует позвонить в дежурную часть отдела полиции № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435) 97-63-02.

Напомним, мужчина из Екатеринбурга, который ушел вечером 12 июля 2021 года на велопрогулку и пропал, был найден мертвым.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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