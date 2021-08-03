Суд в Екатеринбурге досрочно выпустил из тюрьмы фотографа-убийцу Лошагина

Суд в Екатеринбурге досрочно выпустил из тюрьмы фотографа-убийцу Лошагина
Суд в Екатеринбурге досрочно выпустил из тюрьмы фотографа-убийцу Лошагина
Сегодня, 15:42ПроисшествияФото: pxhere.com
Чкаловский суд Екатеринбурга решил условно-досрочно освободить из колонии строгого режима фотографа Дмитрия Лошагина. Мужчина отбывает наказание за убийство супруги Юлии Прокопьевой. Лошагина освободили от последующего пребывания в колонии в течение 2 лет 4 месяцев и 29 дней. Приговор еще не вступил в законную силу. 

Как пишет “КП-Екатеринбург”, прокуратура Свердловской области уже заявила о намерении проверить, насколько обосновано такое решение. В течение 10 дней ведомство может подать апелляцию. В пресс-службе прокуратуры отметили, что Свердловского прокурора по надзору за соблюдением законов в ИУ в ходе судебного заседании возражал против удовлетворения ходатайства осужденного. Мужчина так и не признал свою вину в инкриминируемых деяниях, не извинился перед потерпевшими.

Ранее Лошагин отмечал, что стал лучше, пересмотрел жизненные взгляды, и намерен приносить пользу обществу. “Я считаю, что полностью погасил моральный ущерб, и этого достаточно. Если бы я изначально согласился с давлением оперативных сотрудников, признал бы свою вину, то давно вышел. Фактически, если бы я был виновен в преступлении, я бы уже за него ответил”, - сказал осужденный.

Следствие по этому делу длилось больше года. В 2015 году мужчину признали виновным в убийстве жены и посадили в колонию на 10 лет.

Стоит отметить, что у Лошагина - положительная характеристика в колонии. За все время, проведенное в тюрьме, у него 18 поощрений и одно взыскание.

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