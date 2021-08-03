В смерти 9-летнего мальчика на крыльце магазина в Нижнем Тагиле новый подозреваемый

Первоначально считалось, что ребёнок получил смертельную электротравму, задев решётку кондиционера. В последствии в ходе следствия выяснилось, что в декабре 2020 года была также произведена установка вывески в торговой точке на на улице Победы, 47/1 в Нижнем Тагиле. Предполагается, что при монтаже конструкции вывески было допущено нарушение, которое могло привести к трагичным последствиям.