В смерти 9-летнего мальчика на крыльце магазина в Нижнем Тагиле новый подозреваемый

К гибели 9-летнего жителя Нижнего Тагила от удара током могла привести неправильно установленная вывеска торговой точки, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия.
Первоначально считалось, что ребёнок получил смертельную электротравму, задев решётку кондиционера. В последствии в ходе следствия выяснилось, что в декабре 2020 года была также произведена установка вывески в торговой точке на на улице Победы, 47/1 в Нижнем Тагиле. Предполагается, что при монтаже конструкции вывески было допущено нарушение, которое могло привести к трагичным последствиям.
Подозреваемого установили и допросили. Им оказался монтажник вывесок, а не кондиционеров, как изначально полагало следствие. Проверку по факту произошедшего продолжают в Следственном комитете. Идут экспертизы. Сейчас подозреваемому предъявили обвинение в причинение смерти по неосторожности. В данный момент тагильчанин находится под подпиской о невыезде.
Напомним, ранее следователи установили виновным в гибели 9-летнего мальчика от удара током на крыльце магазина установщика кондиционеров. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.