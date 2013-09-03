Молодая мама под «спайсом» спасала своего ребенка от «пожара» в Нижнем Тагиле

За подробным комментарием редакция TagilCity.ru обратилась в следственный отдел Дзержинского района, где пояснили:

По данному факту была проведена доследственная проверка, которая уже закончилась. В ходе проверки было установлено, что молодая мама 1982 года рождения, употребила курительную смесь «спайс», под воздействием которой девушке показалось, что квартира задымлена, начался пожар. Она вышла с ребенком на балкон и стала звать о помощи. Через балкон также она передала ребенка мужчине, который поднялся на второй этаж сказал Евгений Валентинович Новиков, заместитель руководителя следственного отдела по Дзержинскому району.

По словам Евгения Валентиновича, ребенок не пострадал и, очевидно, даже ничего не понимал, потому что мал. Проведя проверку по факту угрозы убийства и причинению тяжкого вреда здоровью, в следственном отделе по Дзержинскому району приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Также материал о инициации лишения родительских прав передан в отделение опеки Нижнего Тагила.

Это не первая история об употреблении наркотических смесей, в том числе «спайс». Остается признать, что распространение этого губительного средства продолжается в Нижнем Тагиле. Предлагаем пользователям принять участие в опросе «Какой способ борьбы с наркотиками лучше?».