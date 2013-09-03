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Молодая мама под «спайсом» спасала своего ребенка от «пожара» в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Молодая мама под «спайсом» спасала своего ребенка от «пожара» в Нижнем Тагиле

3 сентября 2013, 15:00Происшествия
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