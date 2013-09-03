Предварительные результаты экспертизы ДНК: погибшая все-таки тагильчанка Юлия Прокопьева-Лошагина
Жуткая история на устах у всей области и страны: под Первоуральском найдено обезображенное тело молодой девушки. Не желая признавать факт потери близкого человека, родные надеялись, что найденная все-таки не их Юля… Хотя на экспертизе зубы, ногти – все говорило об обратном.
Сегодня была назначена экспертиза ДНК, которая должна была расставить точки над i. По предварительным данным, как сообщает следственный отдел по городу Первоуральску, тело принадлежит модели Юлии Прокопьевой-Лошагиной. Известно также, что ее нашли с признаками насильственной смерти в виде закрытой травмы шеи и со следами воздействия высоких температур.
Главный подозреваемый сейчас – ее муж Дмитрий Лошагин, который, по словам знакомых пары, вел себя подозрительно. Не говорил, о том, что Юля пропала, резко решил продать недвижимость, отказался от процедуры полиграфа. Он находится в изоляторе временного содержания, расследование дела продолжается.
Напомним, Юлия – талантливая девушка из Нижнего Тагила, именно здесь начинала свою карьеру, стала известной на весь мир… Это не должен был быть ее финал.
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