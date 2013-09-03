Предварительные результаты экспертизы ДНК: погибшая все-таки тагильчанка Юлия Прокопьева-Лошагина

Сегодня была назначена экспертиза ДНК, которая должна была расставить точки над i. По предварительным данным, как сообщает следственный отдел по городу Первоуральску, тело принадлежит модели Юлии Прокопьевой-Лошагиной. Известно также, что ее нашли с признаками насильственной смерти в виде закрытой травмы шеи и со следами воздействия высоких температур.

Главный подозреваемый сейчас – ее муж Дмитрий Лошагин, который, по словам знакомых пары, вел себя подозрительно. Не говорил, о том, что Юля пропала, резко решил продать недвижимость, отказался от процедуры полиграфа. Он находится в изоляторе временного содержания, расследование дела продолжается.

Напомним, Юлия – талантливая девушка из Нижнего Тагила, именно здесь начинала свою карьеру, стала известной на весь мир… Это не должен был быть ее финал.