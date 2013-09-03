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Пропавшая модель, тагильчанка Юлия Прокопьева-Лошагина, возможно, жестоко убита. «Один в один напоминает случай из прошлого»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пропавшая модель, тагильчанка Юлия Прокопьева-Лошагина, возможно, жестоко убита. «Один в один напоминает случай из прошлого»

3 сентября 2013, 15:08Происшествия
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