Пропавшая модель, тагильчанка Юлия Прокопьева-Лошагина, возможно, жестоко убита. «Один в один напоминает случай из прошлого»

22 августа девушка пропала. Об этом спустя несколько дней сообщил брат модели Михаил. С просьбой о помощи в поиске информации о тех, кто видел или что-нибудь знает о Юле, он разместил в социальной сети пост о пропаже.

Однако сейчас история приобретает весьма трагический окрас. Дело в том, что недавно под Первоуральском было обнаружено искалеченное тело молодой девушки. Родственники выехали на опознание и в настоящее время ждут результатов. Отметим, что, хоть пока окончательной информации нет, так как ждут экспертизу ДНК, но мелкие детали в теле убитой девушки, смутно напоминают саму Юлю.

Тело пока не опознали, но сходства есть. Ждем окончательно ДНК сообщает брат Юли Прокопьевой-Лошагиной.

Как дополнила Татьяна Аникиевич, директор модельного агентства Нижнего Тагила, по рассказам родственников Юли, даже зубы, пломбы, ногти напоминают пропавшую девушку. Однако заключительный вывод делать пока рано.

Юля с мужем - Дмитрием Лошагиным

В информационных источниках уже предполагают о том, кто может быть причастен к пропаже Юли. Дело в том, что ее муж - достаточно известный в Екатеринбурге фотограф Дмитрий Лошагин, очень странно реагирует на ее пропажу. Он немногословен. Татьяна также связывалась с ним, на что Дмитрий говорил: «Ищем. Спасибо».

Муж себя очень странно ведет: не обращался в полицию, не искал Юлю. Сейчас выставил на продажу имущество, хотел уехать из России, но его сейчас тормознут. Пока не вылетит.

Татьяна, уже давно вращающаяся в модельных кругах, поделилась с журналистом TagilCity.ru трагичной историей, которая случилась с ее коллегой по модельному бизнесу - Галиной Ланданер, вернее с ее дочерью. Напомним, Галина Анатольевна сейчас - лидер общественного движения «За Мир, Красоту и Культуру», региональный представитель Международного Альянса Модельных Агентств.

Когда Юле было лет 14, она занималась в рекламном агентстве «Сударушка», директором которой была Галина Анатольевна Ланданер. Юля - ее воспитанница. Так, у Галины Анатольевны тогда, году в 1997 примерно, убили дочь Олесю, которая в то время занималась делами модельного агентства.

Мы с Олесей были ровесницы. У нас у обеих были агентства, Галина Анатольевна помогала Олесе в тот период. Ее убили при таких же обстоятельствах. Точно также Олеся уехала в Екатеринбург, где ее зверски, жестоко убили. Ей выкололи глаза, обрезали язык, издевались...

Муж ее точно также узнал по ноготочкам. Об этом мало кто знает, но этот случай мне вспомнился и зацепил. Будто сценарий для Юли скопирован с того, что ее могло напугать. Ведь это произошло рядом с ней - она об этом знала, случилось с ее близкими людьми.

На фото - Галина Ланданер (слева)

В то же время, пообщавшись с внучкой Галины Анатольевны Владой Демидовой-Ланданер стала понятна очень важная и простая вещь: все, что ни происходит с человеком, его семьей касается только этой семьи:

Я хочу сказать, что Татьяна Аникиевич приврала, все было не так. Я бы не хотела вдаваться в подробности смерти моей мамы, так как это тоже влияет на меня. Я хочу сказать, что не надо лезть в чужие дела, и это не ее дело давать такой комментарий по нашей трагедии, по трагедии нашей семьи Влада Демидова-Ланданер.

Тем не менее, история Юлии Прокопьевой-Лошагиной у всех на устах. В настоящее время СУ СК по Свердловской области сообщают, что было назначено генетическое исследование, результаты которого будет известны в течение месяца. Первоуральские оперативники убойного отдела эту информацию не комментируют.

Напомним, в апреле прошлого года тагильчанка Оксана Аркуша умерла при странных обстоятельствах в Москве. По словам ее друзей, отравилась наркотиками, подмешанными в курительную смесь в кальяне. Подробности загадочной смерти девушки, а также возможная ее причина не может быть установлена по причине того, что друзья не предоставили полной информации. Также неизвестно, проводилась ли доследственная проверка по факту смерти девушки.