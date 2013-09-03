В Нижнем Тагиле пропали грибники

Кокшаровы, Олег и Наталья, вместе со своей 28-летней дочерью Мариной отправились в путь на автомобиле ГАЗ-3102. Их родные забеспокоились, когда семья вечером того же дня не вернулась домой. Так, на следующий день были организованы поиски пропавшей семьи.

Их автомобиль нашли в районе Серебрянского тракта на дороге, которая ведет в поселок Дальний. Сотрудники отдела полиции №21 вместе с участковыми уполномоченными, оперативниками уголовного розыска и кинологи, поисково-спасательной группой МЧС, сотрудниками СИЗО, где работает Наталья Кокшарова. Все они прочесывают район, где потерялись люди.

К поискам подключились местные жители, которые хорошо знают местность. Всего около сорока человек продолжают поиски и сегодня. Если до завтра разыскать пропавших людей не получится, планируется привлечь силы малой авиации, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.