Два несовершеннолетних велосипедиста пострадали в Нижнем Тагиле за один день

За один день в Нижнем Тагиле пострадали два школьника на велосипедах, не соблюдавшие правила дорожного движения.

На улице Дружинина 11-летняя девочка, не слезая с велосипеда, решила пересечь пешеходный переход. Кроме того, школьница решила сократить путь и проехать перекресток по диагонали. В результате девочку сбила Kia Sportage. Ребенок получил перелом лодыжки.

Также в этот день пострадал 15-летний подросток. На высокой скорости на велосипеде он ехал по тротуару улицы Октябрьской Революции, не смог вовремя затормозить перед выезжающим из двора автомобилем Hyundai Getz. В результате происшествия у подростка сломана ключица.