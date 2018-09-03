Подозреваемый в поножовщине депутат из Режа сам пришел в полицию

Утром 3 сентября в отделение полиции Режа пришел разыскиваемый депутат Евгений Сурин. Чиновник подозревался в нанесении ножевых ранений местному жителю. Инцидент случился 29 августа. Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о том, что в ходе потасовки местный житель получил тяжелое ранение ножом.

По информации от пресс-секретаря ГУ МВД ПФ Свердловской области Валерия Горелых, депутат заявил, что в день происшествия он отсутствовал в городе, находясь в другой области. Также стало известно, что накануне в отделение полиции обратился другой житель Режа с признанием в совершении данного преступления.