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#домахорошо
Сделал сальто и рухнул в кювет: ДТП с Renault произошло на Чусовском тракте
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сделал сальто и рухнул в кювет: ДТП с Renault произошло на Чусовском тракте

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