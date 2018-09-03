Сделал сальто и рухнул в кювет: ДТП с Renault произошло на Чусовском тракте

Renault Logan ехал по Чусовскому тракту в сторону Екатеринбурга, когда на крутом повороте водитель не справился с управлением, и иномарка вылетела на обочину.

Машину закрутило и, сделав сальто, она приземлилась уже вне трассы. Помимо водителя в автомобиле находились еще три пассажира. Однако ни кому из них не потребовалась медицинская помощь, сообщает «Комсомольская правда».