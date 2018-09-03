Угонщица полицейской машины от здания ГУ МВД задержана в Екатеринбурге

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Женщина, угнавшая служебный автомобиль от здания главного управления МВД, задержана по горячим следам.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: «КП-Екатеринбург»
1 сентября от здания ГУ МВД в Екатеринбурге был угнан служебный автомобиль марки Lada Priora. Владелец оставил ключи в замке зажигания, а когда вернулся, то увидел, что машины нет на месте.
По горячим следам сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать автомобиль в Верх-Исетском районе на улице Заводской, там же была задержана сама угонщица.
По факту угона полицейской машины возбуждено уголовное дело.
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