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#домахорошо
Угонщица полицейской машины от здания ГУ МВД задержана в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Угонщица полицейской машины от здания ГУ МВД задержана в Екатеринбурге

Сегодня, 17:05Происшествия
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