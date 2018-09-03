В детском саду Ирбита произошел пожар из-за обогревателя

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, возгорание произошло в спальне.

Благодаря автоматической пожарной сигнализации и системе оповещения возгорание удалось вовремя обнаружить. До прибытия пожарных персонал эвакуировал из здания 73 человека, в том числе 53 детей.

На место происшествия выехали 19 человек и пять единиц пожарно-спасательной техники. Пожарным удалось потушить огонь в течение девять минут. На площади три квадратных метра сгорел только матрас.