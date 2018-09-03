Житель Лесного приговорен к 12 годам колонии за торговлю наркотиками

25 апреля 2017 года житель Лесного купил наркотические вещества массой 0,64 гр. 28 апреля мужчина был задержан при попытке реализовать наркотическое вещество массой 1,15 гр мнимому покупателю за 500 рублей.

Мужчина признал, что занимался незаконным приобретением и хранением без цели сбыта наркотических средств, однако факт продажи он опроверг, утверждая, что хотел передать наркотики товарищу, но перепутал и отдал другому лицу, то есть закупщику.