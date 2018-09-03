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#домахорошо
Житель Лесного приговорен к 12 годам колонии за торговлю наркотиками
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Лесного приговорен к 12 годам колонии за торговлю наркотиками

Сегодня, 18:30Происшествия
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