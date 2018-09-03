Жительница Новой Ляли обвиняется в растрате 92 тыс. рублей подопечного

Обвиняемая не сообщила в УСП Новолялинского района информацию о том, что опекаемые не проживает с ней на одной территории. С января по май 2018 года женщина получила социальные выплаты на ребенка в размере свыше 92 тысяч рублей, которые использовала в собственных интересах.