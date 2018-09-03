Жительница Новой Ляли обвиняется в растрате 92 тыс. рублей подопечного

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В Новой Ляле женщина, взявшая на попечение несовершеннолетнего, не заботилась о нем, но получала пособие на его содержание.
Источник: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Жительница Новой Ляли получала пособие на содержание подопечного несовершеннолетнего, который проживал на иждивении родного брата.
Обвиняемая не сообщила в УСП Новолялинского района информацию о том, что опекаемые не проживает с ней на одной территории. С января по май 2018 года женщина получила социальные выплаты на ребенка в размере свыше 92 тысяч рублей, которые использовала в собственных интересах.
Прокуратура Новой Ляли утвердила обвинительное заключение в отношении мошенницы. В Новолялинский районный суд направлено уголовное дело, за совершение преступления обвиняемой грозит от 4 до 5 лет лишения свободы.
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