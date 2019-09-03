В Екатеринбурге двое парней изнасиловали 20-летнюю девушку

Преступление совершено в ночь на 15 августа 2019 года во дворе жилого дома № 32 по улице Фурманова. Следователи разыскивают двух молодых людей. Один из подозреваемых среднего телосложения, брюнет, с волосами средней длины, высокий, славянской внешности. Он был одет в спортивную кофту с капюшоном. Второй нападавший худощавого телосложения, среднего роста, лысый, был одет в спортивный костюм темно-синего или черного цвета.