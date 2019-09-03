В Екатеринбурге двое парней изнасиловали 20-летнюю девушку
Сегодня, 20:00ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге двое парней изнасиловали 20-летнюю девушку. Правоохранительные органы ищут подозреваемых, сообщает СК СУ по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Преступление совершено в ночь на 15 августа 2019 года во дворе жилого дома № 32 по улице Фурманова. Следователи разыскивают двух молодых людей. Один из подозреваемых среднего телосложения, брюнет, с волосами средней длины, высокий, славянской внешности. Он был одет в спортивную кофту с капюшоном. Второй нападавший худощавого телосложения, среднего роста, лысый, был одет в спортивный костюм темно-синего или черного цвета.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Всем, кто опознал указанных на представленных фото лиц, обратиться в следственный отдел по Ленинскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей