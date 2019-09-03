В Екатеринбурге женщина убила мужа по приказу «лягушки»

Инцидент произошёл ночью. Бездыханное тело мужчины обнаружили соседи, выбежав на крики женщины. Она с ножом в руках прыгала через труп.

Вы ничего не понимаете! Это такой ритуал, и вам тоже бы не помешало попрыгать над телом,воскликнула девушка, когда соседи спросили, что произошло.

К моменту, когда на место убийства прибыли правоохранительные органы, женщина стояла над трупом и пела песни Михаила Круга. Во время допроса она начала рассказывать про важность некого цыганского обряда.

В ту ночь ее подговорили убить мужа ради снятия порчи, а прыжки над телом были необходимы, «чтобы изгнать злых духов». Потом она и вовсе заявила, что еще до убийства дух мужа вселился в лягушку и приказал зарезать его,сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.