В Екатеринбурге женщина убила мужа по приказу «лягушки»
В последний день лета на Уралмаше 30-летняя местная жительница зарезала своего мужа. Со слов женщины, она убила супруга ради выполнения тайного ритуала, а лишить себя жизни мужчина разрешил явившись в образе лягушки, сообщает «Комсомольская правда Урал».
Инцидент произошёл ночью. Бездыханное тело мужчины обнаружили соседи, выбежав на крики женщины. Она с ножом в руках прыгала через труп.
Вы ничего не понимаете! Это такой ритуал, и вам тоже бы не помешало попрыгать над телом,воскликнула девушка, когда соседи спросили, что произошло.
К моменту, когда на место убийства прибыли правоохранительные органы, женщина стояла над трупом и пела песни Михаила Круга. Во время допроса она начала рассказывать про важность некого цыганского обряда.
В ту ночь ее подговорили убить мужа ради снятия порчи, а прыжки над телом были необходимы, «чтобы изгнать злых духов». Потом она и вовсе заявила, что еще до убийства дух мужа вселился в лягушку и приказал зарезать его,сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.
Предполагаемой убийце предъявлены обвинения по статье 105 УК РФ. В случае, если вина женщины будет доказана, ей может грозить до 15 лет тюремного заключения. От официальных комментариев в пресс-службе регионального СУ СКР воздержались.