В Кушве двое подростков планировали массовое убийство одноклассников
Сегодня, 13:15ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Двое 16-летних подростков в Кушве Свердловской области планировали теракт, пишет АН «Между строк».
По информации издания, летом этого года подростки начали в интернете изучать историю движения «Колумбайн». Ребята планировали устроить теракт в школе № 1 и Баранчинском электромеханическом техникуме. Однако подготовка к преступлению была раскрыта сотрудниками правоохранительных органов. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ситуация была донесена до директоров образовательных учреждений. В качестве профилактической меры было предложено установить турникеты в школах.
В пресс-службе СК по региону от комментариев касательно инцидента отказались, сообщает издание.
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