В Кушве двое подростков планировали массовое убийство одноклассников

По информации издания, летом этого года подростки начали в интернете изучать историю движения «Колумбайн». Ребята планировали устроить теракт в школе № 1 и Баранчинском электромеханическом техникуме. Однако подготовка к преступлению была раскрыта сотрудниками правоохранительных органов. По данному факту возбуждено уголовное дело.