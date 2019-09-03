В Нижнем Тагиле 14-летний подросток покончил с собой в первый учебный день
Сегодня, 11:51ПроисшествияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Вечером 2 сентября в Нижнем Тагиле на улице Захарова был обнаружен труп 14-летнего подростка. По предварительной версии, школьник покончил с собой.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
В Следственном отделе города Нижний Тагил по Тагилстроевскому району TagilCity.ru факт обнаружения тела подтвердили. А также добавили, что обстоятельства смерти выясняются, ведётся проверка, по итогам которой примут процессуальное решение.
По неподтвержденной информации, школьник мог свести счеты с жизнью из-за неразделенной любви.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей