В Нижнем Тагиле пассажирский автобус вылетел с дороги, чтобы не сбить собаку
Сегодня, 11:06ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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3 сентября утром в Нижнем Тагиле пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 101, вылетел с дороги, уходя от столкновения с собакой. Тем не менее, очевидцы рассказали, что избежать наезда на животное не удалось.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По словам источников TagilCity.ru, ДТП произошло в районе 10:00 на Свердловском шоссе. Автобус следовал по маршруту Николо-Павловское — Нижний Тагил. В момент ДТП в салоне находилось 20 пассажиров, предварительно, одна женщина своими силами обратилась за медицинской помощью. Остальные пассажиры разъехались самостоятельно.
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Фото: tagilcity.ru
В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила комментарий касательно ДТП обещали предоставить позднее.
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