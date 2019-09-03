В Нижнем Тагиле пассажирский автобус вылетел с дороги, чтобы не сбить собаку

По словам источников TagilCity.ru, ДТП произошло в районе 10:00 на Свердловском шоссе. Автобус следовал по маршруту Николо-Павловское — Нижний Тагил. В момент ДТП в салоне находилось 20 пассажиров, предварительно, одна женщина своими силами обратилась за медицинской помощью. Остальные пассажиры разъехались самостоятельно.