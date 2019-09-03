В Нижнем Тагиле подросток записал видео с угрозами «уничтожить всю школу»
Сегодня, 16:21ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила, ФСБ и полиция организовали проверку после публикации в соцсети видео 13-летнего школьника, угрожающего «уничтожить всю школу», пишет АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Учащийся одной из школ в Нижнем Тагиле 24 августа в интернете провел трансляцию, которая стала поводом проверки силовиками. На видео мальчик размахивает кухонным ножом и произносит угрозы. По словам подростка, он подвергался в школе нападкам сверстников. Пока данный факт не подтвержден, известно, что семья состоит на учете в ПДН, а ребенок прогуливал уроки.
Как рассказала журналистам помощник прокурора Анна Недопёкина, в настоящий момент проверяется школа, где обучается ребенок, проводятся профилактические меры, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в Кушве двое подростков планировали убийство одноклассников.
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