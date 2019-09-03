В Нижнем Тагиле подросток записал видео с угрозами «уничтожить всю школу»

Учащийся одной из школ в Нижнем Тагиле 24 августа в интернете провел трансляцию, которая стала поводом проверки силовиками. На видео мальчик размахивает кухонным ножом и произносит угрозы. По словам подростка, он подвергался в школе нападкам сверстников. Пока данный факт не подтвержден, известно, что семья состоит на учете в ПДН, а ребенок прогуливал уроки.