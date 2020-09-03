Екатеринбурженка заплатит 110 тысяч рублей за фиктивную прописку для 541 иностранца

Екатеринбурженка заплатит 110 тысяч рублей за фиктивную прописку для 541 иностранца

Сегодня, 15:20ПроисшествияPhoto: pixabay.com
110 тысяч рублей штрафа получила жительница Екатеринбурга за фиктивную постановку на регистрационный учет иностранных граждан, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Она признана виновной в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации (ст. 322.3 УК РФ).

В ходе рассмотрения в уголовного дела в суде было установлено, что в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года женщина за денежное вознаграждение прописывала иностранных граждан в своей квартире. Стороной обвинения представлены неоспоримые доказательства этого случая.

По данным следствия на фиктивный регистрационный учет был поставлен 541 мигрант.

Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга назначил обвиняемой размере 110 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, что ранее суд приговорил жителя Екатеринбурга к штрафу 200 тысяч рублей постановку на учет 111 мигрантов.

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