Екатеринбурженка заплатит 110 тысяч рублей за фиктивную прописку для 541 иностранца

В ходе рассмотрения в уголовного дела в суде было установлено, что в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года женщина за денежное вознаграждение прописывала иностранных граждан в своей квартире. Стороной обвинения представлены неоспоримые доказательства этого случая.