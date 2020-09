На Урале членам ОПГ грозит пожизненный срок за сбыт наркотиков через интернет

Силами отряда спецназа «Гром» на Урале были закрыты интернет-магазины обвиняемых в наркоторговле мужчин под названием «Пятерочка» и «Blackmarket», сообщает руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Сотрудники правоохранительных органов смогли вычислить организованную преступную группировку, состоящую трех мужчин, проживающих в Екатеринбурге. Photo: Валерий Горелых Следствие предполагает, что с января 2019 года ОПГ закупила необходимое оборудование и ингредиенты для создания запрещенных веществ. В надежде что их не найдут, они взяли в аренду гаражи на бывшем заводе по производству стекла в Челябинской области, где производили мефедрон. Во время задержания у подозреваемых нашли более 2,5 килограмм порошка, по оценке следователей такого количества хватит на четыре тысячи доз. Было арестовано имущество участников ОПГ: автомобиль «Infinity», дом и участок в республике Крым. Материалы дела были направлены для рассмотрения в суд. По признакам составов преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 228.4, ч. 1 ст. 228.3, ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, п. п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, членам ОПГ грозит до пожизненного срока заключения. Напомним, недавно были задержаны подозреваемые в продаже наркотиков через интернет за криптовалюту. Магазин «Vdrova.biz» работал через мессенджер Telegram. Трое подозреваемых были задержаны, было изъято 36 «закладок». На счетах у группировки было найдено криптовалюты на 10,5 миллионов рублей. Свердловчане торговали наркотиками через интернет за биткоины

