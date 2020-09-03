На Урале членам ОПГ грозит пожизненный срок за сбыт наркотиков через интернет

Следствие предполагает, что с января 2019 года ОПГ закупила необходимое оборудование и ингредиенты для создания запрещенных веществ. В надежде что их не найдут, они взяли в аренду гаражи на бывшем заводе по производству стекла в Челябинской области, где производили мефедрон.