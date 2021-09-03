Четверо мужчин устроили массовую драку у магазина «Магнит» в Екатеринбурге

Четверо мужчин устроили массовую драку у магазина «Магнит» в Екатеринбурге
Четверо мужчин устроили массовую драку у магазина «Магнит» в Екатеринбурге
Сегодня, 20:20ПроисшествияФото: 1MI
Четверо мужчин подрались вблизи магазина «Магнит Косметик» в Екатеринбурге на улице Ясная. На видео инцидент запечатлели очевидцы.

На кадрах с места событий можно увидеть, как мужчина, одетый в белую футболку, конфликтует с тремя мужчинами в черном. В процессе ссоры он бьет одного из компании и получает в ответ удар в челюсть. В этой время за происходящим наблюдает работница магазина. По словам очевидцев, конфликт произошел из-за того, что уралец заступился за сотрудницу. Видео опубликовано в группе «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте».

В полицию факта по данному происшествию не поступало, пишет Ура.ру со ссылкой на пресс-службу ГУМВД Екатеринбурга.

Видео:URA.RU

Напомним, 2 сентября возле бара «Че почем» в центре Екатеринбурга толпа нетрезвых людей избила лежащего на асфальте. Прибывший на вызов наряд полиции задержал гражданина, находящегося в нетрезвом состоянии. Потерпевший не установлен, так как заявления или обращения от него не поступало.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
дракаМагнитмассовая дракаЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы