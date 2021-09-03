Мужчину с дробовиком и с фонарем на голове ищет полиция под Екатеринбургом

Мужчину с дробовиком и с фонарем на голове ищет полиция под Екатеринбургом
Мужчину с дробовиком и с фонарем на голове ищет полиция под Екатеринбургом
Сегодня, 08:45ПроисшествияФото: 1MI
Полицейские в полной амуниции и бронежилетах разыскивают мужчину с дробовиком под Екатеринбургом

В ночь на 3 сентября 2021 года в Горном Щите местные жители заметили мужчину с двумя автоматами и дробовиком. Отмечено, что он шел нетвердой походкой, на голове у него светился фонарь, на нем был надет охотничий жилет с множеством карманов, сообщает E1.

По рассказу местного жителя, который удаленно наблюдает за домом матери через установленную камеру, мужчина подходил к домам соседей, что стоят дальше по улице, соседские собаки подняли лай.

После звонка в полицию, приехавшие сотрудники оцепили улицу, надели бронежилеты и принялись прочесывать местность.

Напомним, в мае 2021 года мужчина устроил пальбу из охотничьего карабина рядом со зданием суда в Екатеринбурге.

Сюжеты:
Екатеринбург
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