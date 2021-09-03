На ДТП под Евстюнихой съехались спецслужбы Нижнего Тагила

На ДТП под Евстюнихой съехались спецслужбы Нижнего Тагила
На ДТП под Евстюнихой съехались спецслужбы Нижнего Тагила
Сегодня, 16:12ПроисшествияФото: МБУ «Центр защиты населения»
Пожарные, медики и служба спасения выехали на место ДТП на Евстюнихе под Нижним Тагилом. Предварительно, в аварии, которая произошла днем 3 сентября, пострадало трое детей.

Около 15.30 по улице Краснознаменная в сторону выезда из Нижнего Тагила проехали пожарные, реанимация и служба спасения, сообщили очевидцы редакции TagilCity.ru.

В сторону Евстюнихи дорожно-транспортное происшествие. Предварительно, есть зажатые и пострадало трое детей. Пока даже еще не известно, какие транспортные средства столкнулись, специалисты только выехали, пояснил редакции TagilCity.ru директор центра защиты населения и территории Нижнего Тагила Сергей Коперкин.

Фото:МБУ "Центр защиты населения"

В ГИБДД информацию о пострадавших редакции TagilCity.ru не подтвердили.

Напомним, 1 сентября тагильчанка перебегала Северное шоссе в неположенном месте и попала под колеса автомобиля. От удара ее отбросило на обочину и ударилась об бордюр. Женщина была госпитализирована с различными травмами.

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