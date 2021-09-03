Неизвестный напал на студентку УрФУ из Екатеринбурга напротив главного корпуса вуза

Там есть неосвещенный участок, где фонарей нет, а деревья и кусты есть, можно спрятаться. У меня были наушники надеты, и я не услышала, как он подбежал сзади. Схватил за горло и прижал к себе. Я сначала подумала, что это розыгрыш кого-то из друзей, даже испугаться не успела. Вырвалась и увидела, что это незнакомый человек азиатской внешности, рассказала редакции Елена.