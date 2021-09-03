Неизвестный напал на студентку УрФУ из Екатеринбурга напротив главного корпуса вуза

Инцидент произошёл 2 сентября в 22 часа 13 минут — точное время пострадавшая запомнила, так как сразу после нападения сообщила о случившемся друзьям, пишет Е1. По словам девушки, из-за игравшей в наушниках музыки она не слышала, как неизвестный подошёл к ней.
Там есть неосвещенный участок, где фонарей нет, а деревья и кусты есть, можно спрятаться. У меня были наушники надеты, и я не услышала, как он подбежал сзади. Схватил за горло и прижал к себе. Я сначала подумала, что это розыгрыш кого-то из друзей, даже испугаться не успела. Вырвалась и увидела, что это незнакомый человек азиатской внешности, рассказала редакции Елена.
Студентка дала отпор, после чего злоумышленник скрылся. Елена говорит, что решение пойти домой одной было ошибкой –среди местных студентов ходит слух, что каждый год возле вузов нападают на первокурсников.
Я не знаю, что он хотел сделать — может, просто бегает и всех вот так пытается придушить. Но это страшно, так не должно быть, пожаловалась свердловчанка.
Ущерб от нападения, девушка считает, что небольшой — сломанные наушники и серёжки. Елена намерена наказать обидчика. В полиции Екатеринбурга обещали позднее дать комментарий по поводу данного инцидента.
Напомним, утром 2 сентября тагильчанин напал на женщину-водителя из-за помехи на проезжей части.