Режим ЧС в Первоуральске и Тугулыме веден из-за опасений возникновения лесных пожаров

Жителям округов запрещено посещать леса в пределах городских округов, так как именно человеческий фактор становится причиной возникновения возгораний в лесных массивах. Аномальная жара лета - 2021 привела к масштабному возникновению и распространению лесных пожаров в Свердловской области, по этому показателю регион стоит на третьем месте в стране.