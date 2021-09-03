Снесло остановку, оборвало крышу УрФУ: в Екатеринбурге бушует ураган

По словам уральцев, дерево рухнуло на контактные сети вблизи остановки на улице Расточная. Из-за этого там остановились трамваи и не работают светофоры. В школе для глухонемых отлетела крыша. По словам очевидцев, в поселке Совхозном пропал свет, а на улице Советской ветер сдул остановку. Вблизи ТЦ «Радуга-парк» также все усыпано поломанными ветками деревьев.