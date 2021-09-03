Снесло остановку, оборвало крышу УрФУ: в Екатеринбурге бушует ураган

Снесло остановку, оборвало крышу УрФУ: в Екатеринбурге бушует ураган
Снесло остановку, оборвало крышу УрФУ: в Екатеринбурге бушует ураган
Сегодня, 19:46ПроисшествияФото: E1.RU
Ураган пришел в уральскую столицу. Местные жители сообщают о сильном ветре. На территории Екатеринбурга падают деревья и улетают крыши.

По словам уральцев, дерево рухнуло на контактные сети вблизи остановки на улице Расточная. Из-за этого там остановились трамваи и не работают светофоры. В школе для глухонемых отлетела крыша. По словам очевидцев, в поселке Совхозном пропал свет, а на улице Советской ветер сдул остановку. Вблизи ТЦ «Радуга-парк» также все усыпано поломанными ветками деревьев.

Фото:E1.RU

На улице Солнечная буря повалила дерево, из-за чего оно оборвало провода и рухнуло на машины. В УрФУ, расположенному на улице Ленина, 51, ветер также сорвал кровлю. В пресс-службе университета подтвердили, что в курсе происходящего. На место происшествия была направлена рембригада, а управление безопасности оцепит территорию вокруг здания, пишет Е1.

Видео:ТК «Четвертый канал»

Напомним, ночью и днем 4 сентября в Свердловской области пройдут очень сильные дожди и ливни. Порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду.

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Екатеринбург
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