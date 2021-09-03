Труп арестованного мужчины обнаружили в камере ИВС в Серове

2 августа 2021 года при передаче обеда в камеру изолятора временного содержания (ИВС) в Серове был обнаружен труп задержанного, сообщает E1.
29-летний мужчина был задержан в конце августа текущего года по подозрению в тяжком причинении вреда здоровью потерпевшему (ст. 111 УК РФ), и по решению суда был арестован до 27 октября 2021 года.
Арестованного поместили в ИВС в одиночную камеру, где он и был обнаружен. Прибывшие медики констатировали смерть, в изоляторе проводится служебная проверка.
Напомним, в конце августа 2021 года четверо сотрудников местного отделения полиции в Асбесте были признаны виновными в смерти задержанного.