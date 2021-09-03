Труп арестованного мужчины обнаружили в камере ИВС в Серове

Труп арестованного мужчины обнаружили в камере ИВС в Серове
Труп арестованного мужчины обнаружили в камере ИВС в Серове
Сегодня, 10:45ПроисшествияФото: 1MI
Найденный мертвым в камере изолятора временного содержания в Серове совершил суицид.

2 августа 2021 года при передаче обеда в камеру изолятора временного содержания (ИВС) в Серове был обнаружен труп задержанного, сообщает E1.

29-летний мужчина был задержан в конце августа текущего года по подозрению в тяжком причинении вреда здоровью потерпевшему (ст. 111 УК РФ), и по решению суда был арестован до 27 октября 2021 года.

Арестованного поместили в ИВС в одиночную камеру, где он и был обнаружен. Прибывшие медики констатировали смерть, в изоляторе проводится служебная проверка.

Напомним, в конце августа 2021 года четверо сотрудников местного отделения полиции в Асбесте были признаны виновными в смерти задержанного.

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