За плантацию конопли в квартире жителю Екатеринбурга грозит до 10 лет тюрьмы

28-летний житель Екатеринбурга задержан за выращивание марихуаны у себя дома. Правоохранители обнаружили в квартире задержанного 16 кустов растения, внешне похожего на каннабис, и 280 грамм уже высушенного растения, сообщает E1.
После проведенной экспертизы было установлено, что молодой человек действительно выращивал запрещенный каннабис у себя дома. По статье о хранении наркотических веществ в особо крупном размере мужчине грозит до 10 лет колонии.
Напомним, 28 августа 2021 года в Нижнем Тагиле была задержана женщина, в квартире которой полицейские обнаружили 500 грамм конопли и приспособления для фасовки.