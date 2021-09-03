За плантацию конопли в квартире жителю Екатеринбурга грозит до 10 лет тюрьмы

За плантацию конопли в квартире жителю Екатеринбурга грозит до 10 лет тюрьмы
За плантацию конопли в квартире жителю Екатеринбурга грозит до 10 лет тюрьмы
Сегодня, 16:45ПроисшествияФото: 1MI
Молодого человека задержали в Екатеринбурге за выращивание конопли в своей квартире и 280 грамм готового вещества.

28-летний житель Екатеринбурга задержан за выращивание марихуаны у себя дома. Правоохранители обнаружили в квартире задержанного 16 кустов растения, внешне похожего на каннабис, и 280 грамм уже высушенного растения, сообщает E1.

После проведенной экспертизы было установлено, что молодой человек действительно выращивал запрещенный каннабис у себя дома. По статье о хранении наркотических веществ в особо крупном размере мужчине грозит до 10 лет колонии.

Напомним, 28 августа 2021 года в Нижнем Тагиле была задержана женщина, в квартире которой полицейские обнаружили 500 грамм конопли и приспособления для фасовки.

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