Официальная версия смертельного ДТП с участием Renault под Нижним Тагилом (ФОТО)

Так, в 15:50 часов 39-летний водитель автомобиля Renault Logan, житель Режевского района, со стажем в пять месяцев, двигаясь по автодороге Южаково-Кайгородское в сторону села Кайгородское, на 11-ом километре не справился с управлением.

Так, автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. Пассажир и водитель получили смертельные травмы, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.

Кроме того, в ГИБДД отмечают, что начинающие водители, чьи навыки еще недостаточно сформированы, должны быть особенно внимательными к выбору скорости движения. При неблагоприятных погодных условиях лучше отказаться от управления автомобилем, особенно на дальние расстояния.

Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД