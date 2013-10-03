Официальная версия смертельного ДТП с участием Renault под Нижним Тагилом (ФОТО)
Вчера в Нижнем Тагиле произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Сегодня отделение пропаганды ГИБДД предоставило официальную версию того, что случилось.
Так, в 15:50 часов 39-летний водитель автомобиля Renault Logan, житель Режевского района, со стажем в пять месяцев, двигаясь по автодороге Южаково-Кайгородское в сторону села Кайгородское, на 11-ом километре не справился с управлением.
Так, автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. Пассажир и водитель получили смертельные травмы, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.
Кроме того, в ГИБДД отмечают, что начинающие водители, чьи навыки еще недостаточно сформированы, должны быть особенно внимательными к выбору скорости движения. При неблагоприятных погодных условиях лучше отказаться от управления автомобилем, особенно на дальние расстояния.
Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД
© TagilCity.ru по информации отделения пропаганды ГИБДД