Работница салона связи в Нижнем Тагиле оформляла кредиты на клиентов, а деньги забирала себе

Все 5 махинаций она провернула в июле 2012 года, когда работала менеджером по продажам в одном из салонов сотовой связи. Через установленную программу для связи с банками-партнерами, девушка оформила электронные заявки на кредиты, в том числе на приобретение товаров салона-магазина и для получения безыменных кредитных карт, с которых потом обналичивала деньги.