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Работница салона связи в Нижнем Тагиле оформляла кредиты на клиентов, а деньги забирала себе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Работница салона связи в Нижнем Тагиле оформляла кредиты на клиентов, а деньги забирала себе

3 октября 2013, 17:15Происшествия
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