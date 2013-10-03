Работница салона связи в Нижнем Тагиле оформляла кредиты на клиентов, а деньги забирала себе
Теперь 23-летняя тагильчанка предстанет перед судом, органами предварительного следствия она обвиняется в совершении 5 преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Все 5 махинаций она провернула в июле 2012 года, когда работала менеджером по продажам в одном из салонов сотовой связи. Через установленную программу для связи с банками-партнерами, девушка оформила электронные заявки на кредиты, в том числе на приобретение товаров салона-магазина и для получения безыменных кредитных карт, с которых потом обналичивала деньги.
Естественно, для незаконных действий мошенница использовала скан-копии паспортов клиентов. По данным прокуратуры Дзержинского района, всего у банков девушка похитила 240 тысяч рублей. К слову, девушка в содеянном призналась и ущерб возместила в полном объеме.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка судебного района, в котором создан Дзержинский районный суд Нижнего Тагила.
© TagilCity.ru