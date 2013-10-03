Сегодня утром произошло еще одно смертельное ДТП под Нижним Тагилом (ФОТО)

Примерно в 8:45 водитель автомобиля Honda Civic, мужчина 1987 года рождения, следуя по вышеназванной трассе в сторону города Серов, на 155 километре не справился с управлением и столкнулся с автомобилем УАЗ-22069404 под управлением 59-летнего водителя.

Как сообщают в ГИБДД, оба водителя получили смертельные травмы.

За 9 месяцев 2013 года на территории города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа зарегистрировано 291 дорожно-транспортное происшествие (2012 г. – 373, - 22%), в которых погибли 43 человека (2012 г. – 49, -12%) и травмированы 407 человек (2012 г. – 534, -24%). 260 ДТП произошло из-за нарушений Правил дорожного движения водителями, каждое десятое - по вине начинающих водителей.

43% от общего количества ДТП произошло по причине несоответствия скорости конкретным условиям. В дорожно-транспортных происшествиях из-за несоблюдения скоростного режима погибли 26 человек, что составляет 60% от числа погибших в ДТП.

Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД