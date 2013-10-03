В Нижнем Тагиле 28-летний мошенник дважды похищал телефон у доверчивого приятеля

Держа в руках мобильный, 28-летний вымогатель настойчиво повторил свою просьбу, но, вторично получив отказ, выскочил из автомобиля и скрылся с чужим телефоном.

Через месяц, 18 сентября, злоумышленник вновь появился у водителя маршрутного такси. Встреча состоялась на том же месте. Сев к приятелю в Газель, мужчина стал извиняться за свой поступок. Он сказал, что очень сожалеет о случившимся и хочет как можно быстрей вернуть похищенный телефон, который в настоящий момент находится у друга, проживающего по улице Ильича. Злоумышленник уговорил маршрутного такси сняться с рейса и съездить на адрес к другу за телефоном. Выйдя из машины у дома № 74 по улице Ильича, мошенник попросил у жертвы сотовый, чтобы позвонить приятелю и, улучив момент, вновь сбежал.

На этот раз потерпевший обратился в полицию, где рассказал, как дважды был обманут своим знакомым. Личность злоумышленника была установлена сразу. В свое время этот молодой человек проходил срочную службу в десантных войсках, после чего поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

Парень подавал большие надежды, но пристрастился к наркотикам. И вся жизнь пошла под откос. Из-за своего пристрастия был отчислен из училища. Вернулся в родной город, где не раз доставлялся в отдел полиции за совершение имущественных преступлений и был осужден.

Подозреваемый явно догадывался, что сотрудники полиции его разыскивают. Он начал скрывался по притонам, какое-то время жил в Ленинском районе у своего знакомого, на улицу выходил крайне редко и только в ночное время. 30 сентября в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 17 мужчина был задержан в ночное время в Дзержинском районе. Отрицать свою причастность к совершенным преступлениям было бессмысленно. Задержанный пояснил, что похищенные телефоны продал в районе железнодорожного вокзала.

Как пояснила исполняющая обязанности начальника отделения дознания ОП № 17 майор полиции Светлана Волосникова, по данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 161 (грабеж) и ч.1 ст.159 (мошенничество). 2 октября Дзержинским районным судом подозреваемый заключен под стражу.