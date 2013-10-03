Вода бьет ключом… Прямо из-под асфальта. В Нижнем Тагиле опасаются серьезной коммунальной аварии (ФОТО, ВИДЕО)

Совсем недавно в том месте делали ремонт коммуникаций – разрыли трубы, пару дней копошились, зарыли. Даже положили еще один слой асфальта, который сейчас больше напоминает «овсяное печенье». Из трещин, повторимся, сквозит вода, ручей пробегает вдоль дома №9, также вдоль дома №15 по улице Островского и заканчивает свой путь прямо в колодец, расположенный по улице Папанина.

Даже когда на улице сухо и нет дождей, во дворах всё равно стоит вода. Образовались лужи, да такие, что люди вынуждены через них перепрыгивать. И длится этот потоп уже около недели, если не больше.

Конечно, узнав о случившемся, TagilCity.ru обратился в Единую дежурно-диспетчерскую службу, где, в свою очередь, посоветовали обратиться в организацию «Водоканал». В «Водоканале» диспетчер сообщил, что руководство в курсе данной утечки. Однако главный инженер организации, ровно как и специалисты производственного отдела недоступны - до них нельзя дозвониться.

Жители района и работники ближайших офисов крайне обеспокоены тем, что может произойти серьезная коммунальная авария, которая уж точно коснется домов, стоящих рядом. Совсем недавно сильнейший прорыв трубы у торгового центра «Кит», затопив окрестности, напугал и тагильчан, и руководство города. Не хочется оказаться свидетелями еще одной жуткой коммунальной аварии.