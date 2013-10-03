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Вода бьет ключом… Прямо из-под асфальта. В Нижнем Тагиле опасаются серьезной коммунальной аварии (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вода бьет ключом… Прямо из-под асфальта. В Нижнем Тагиле опасаются серьезной коммунальной аварии (ФОТО, ВИДЕО)

3 октября 2013, 16:10Происшествия
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