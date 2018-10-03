ФСБ проводит обыски в екатеринбургском УМВД

В пресс-службе ФСБ эту информацию подтвердили, однако причины обысков и у каких сотрудников они проводятся сообщать не стали.

Как сообщает Е1.ru со ссылкой на собственные источники, возможно, что обыски проводятся в кабинете у одного из высокопоставленных сотрудников полиции в отделе управления по борьбе с экономическими преступлениями.