Грузовик в Арамиле на полном ходу протаранил внедорожник и снес светофор

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Вечером 2 октября в Арамиле произошло ДТП. Грузовик «Тонар» врезался во внедорожник, затем вылетел на обочину и снес светофор.
По словам очевидцев, грузовик ехал по главной дороге, когда справа с территории рынка начал выезжать внедорожник. «Тонар» пытался повернуть, но задел автомобиль. Затем грузовик вылетел в кювет, снес светофор и перевернулся.
Видео
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Видео: е1.ru
Информации о пострадавших пока нет, сообщает E1.ru.
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