Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Грузовик в Арамиле на полном ходу протаранил внедорожник и снес светофор
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
2017091457278214 depositphotos 39222035 m e1478071456641

Грузовик в Арамиле на полном ходу протаранил внедорожник и снес светофор

Сегодня, 09:15Происшествия
Читайте
также
Жестокость не по-детски: почему свердловские подростки нападают на инвалидов
Зверский бизнес, уральцы в Forbes и зарплата Лошагина: итоги недели в Нижнем Тагиле
Будни в Нижнем Тагиле: День пожилого человека, фестиваль кино и экстрим