Подробности ДТП в Нижнем Тагиле: водитель ВАЗа без прав умер на месте аварии
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2 октября в 16:10 в Нижнем Тагиле на улице Индустриальной столкнулись ВАЗ-21031 и Great Wall. Водитель ВАЗа погиб на месте.
Сюжеты: Нижний Тагил
По информации отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, водитель ВАЗа допустил столкновение с автомобилем Great Wall.
В результате аварии, сидевший за рулем ВАЗа, 39-летний тагильчанин умер в машине «скорой помощи» на месте ДТП. Водитель и пассажир иномарки получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в больницу.
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В ходе проверки установлено, что водитель ВАЗа сел за руль без водительских прав. При этом ранее он семь раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
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