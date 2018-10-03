Подробности ДТП в Нижнем Тагиле: водитель ВАЗа без прав умер на месте аварии

В результате аварии, сидевший за рулем ВАЗа, 39-летний тагильчанин умер в машине «скорой помощи» на месте ДТП. Водитель и пассажир иномарки получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в больницу.

В ходе проверки установлено, что водитель ВАЗа сел за руль без водительских прав. При этом ранее он семь раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.