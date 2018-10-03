Турист из Екатеринбурга пропал в горах Башкирии

Как сообщили в Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям, 29 сентября турист из Екатеринбурга не вернулся после восхождения на гору Иремель со стороны села Тюлук Челябинской области.

Приметы пропавшего: рост 160 см, среднее телосложение, русые волосы, карие глаза.

Александр Виннюков был одет в куртку и штаны болотного цвета, черную шапку и ботинки.