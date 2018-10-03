Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Турист из Екатеринбурга пропал в горах Башкирии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
A6a8f4e75463c906151309d0cb591389097db616 700

Турист из Екатеринбурга пропал в горах Башкирии

Сегодня, 09:45Происшествия
Читайте
также
Жестокость не по-детски: почему свердловские подростки нападают на инвалидов
Зверский бизнес, уральцы в Forbes и зарплата Лошагина: итоги недели в Нижнем Тагиле
Будни в Нижнем Тагиле: День пожилого человека, фестиваль кино и экстрим