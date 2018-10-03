Турист из Екатеринбурга пропал в горах Башкирии

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29 сентября 37-летний екатеринбуржец Александр Виннюков вместе с группой туристов отправился на гору Иремель. Однако в лагерь вместе с ними мужчина не вернулся.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщили в Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям, 29 сентября турист из Екатеринбурга не вернулся после восхождения на гору Иремель со стороны села Тюлук Челябинской области.
Приметы пропавшего: рост 160 см, среднее телосложение, русые волосы, карие глаза.
Александр Виннюков был одет в куртку и штаны болотного цвета, черную шапку и ботинки.
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Всех, кому что-либо известно о местонахождении Александра Виннюкова, просят позвонить по телефону +7 800 700 54 52 (звонок бесплатный) или инфоргу поиска Лине Тиранос: +7 922 696 03 56, пишет E1.ru.
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